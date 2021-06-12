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DPÜ TTO’da yeni Yönetim Kurulu belirlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknoloji Transfer Ofisinin (DPÜ TTO) dört yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından onaylandı ve çalışmalarına başladı.

KÜTAHYA 12.06.2021, 13:21
DPÜ TTO’da yeni Yönetim Kurulu belirlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknoloji Transfer Ofisinin (DPÜ TTO) dört yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından onaylandı ve çalışmalarına başladı.

Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tevfik Bayer, Rektör ve aynı zamanda DPÜ TTO Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Kazım Uysal’ı makamında ziyaret ederek DPÜ TTO’nun yeni yönetim kurulunda yer alan isimlerin belirlendiğini bildirdi ve kendisinin onayına sundu.

Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından onaylanan ve dört yıl süreyle görev yapacak olan akademisyenlerin yer aldığı listede şu isimler bulunuyor, Prof. Dr. Kazım Uysal, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Ersan Öz, Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, Prof. Dr. Fatih Şen, Doç. Dr. Eray Acar, Doç. Dr. Serdar Özyön, Dr. Öğr. Üyesi M. Yunus Şişman ve Dr. Öğr. Üyesi Kemal Cem Köse.
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