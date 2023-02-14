DPÜ TÖMER öğrencilerinden depremzedelere destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (DPÜTÖMER) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedeler için para ve temel ihtiyaç malzemeleri desteğinde bulundu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye gelen ve Dumlupınar Üniversitesinin Türkçe Öğretim Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından gönüllü olarak düzenledikleri yardım kampanyasıyla hem para, hem de yardım malzemesi topladılar. Toplanan paraları AFAD’ın resmi hesaplarına yatıran öğrenciler, topladıkları ihtiyaç malzemelerini de DPÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığıyla depremzedelere ulaştırdı.

Yardım gönüllülerinden Suriye uyruklu Abdurrahman isimli öğrenci yaptığı açıklamada, “Benim ailem Lübnan’da yaşıyor. Ben buraya üniversitede öğrenim görmek için geldim. Depremin olduğunu duyunca çok üzüldük ve arkadaşlarımızla konuşarak yardım etme kararı aldık. Tüm arkadaşımız bize büyük destek oldular. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız” diye konuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DPÜ TÖMER Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Bünyamin Han, “Öğrencilerimiz, depremin ilk gününden itibaren çok büyük bir ısrar ve istekle insanlarımıza destek olmaya çalışıyorlar. Gerçek bir kardeşlik örneğini gösterdiklerine şahit olduk. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.