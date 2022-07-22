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DPÜ Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ilk mezununu verdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Fakülte öğretim üyeleri tarafından yürütülen Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ilk mezununu verdi.

KÜTAHYA 22.07.2022, 10:46
DPÜ Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ilk mezununu verdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Fakülte öğretim üyeleri tarafından yürütülen Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ilk mezununu verdi.

Fakülte Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ateş danışmanlığında Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sait Arvas ve Afyon Kocatepe Üniversitesi İslam İlimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Münir Yaşar Kaya tarafından oluşan jüri önünde tezini başarıyla savunan Gülistan Çetinbaş İslam Hukuku Bilim Dalında Bilim Uzmanı unvanı aldı.(EFE-)

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