DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi Yazılım Yaz Kampı sona erdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından düzenlenen Robotik kodlama eğitimini içeren Yazılım Yaz Kampı sona erdi.

Robotik kodlama eğitimini içeren Yazılım Yaz Kampında, “Algoritma mantığı, Yapay Zeka, Robotik kodlama, Web programlama, Elektronik programlama ve Oyun Programlama” adlı dersler DPÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyeleri tarafından verildi.

Eğlenceli formatta öğretimler yapılan kampın sürdürüleceğini ifade eden DPÜ TTO A.Ş. Koordinatörü Prof. Dr. Ersan Öz,” Katılan 7-13 yaş arası çocuklarımıza eğlenceli bir ortamda güncel teknolojik dillerden aktarımlar bilgisayar mühendisliği hocalarımız tarafından verildi. Kampa katılan çocuklarımıza, destek veren ailelerine ve ders veren hocalarımıza, desteklerinden dolayı Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Soydan Serttaş ve Doç. Dr Serdar Özyön hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Hazırlanan katılım sertifikaları Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından takdim edilecek.