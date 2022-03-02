DPÜ, TEKNOFEST’e akademik paydaş oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) Millî Teknoloji Hamlesi sloganıyla, havacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) akademik paydaşı oldu.

Dumlupınar Üniversitesinin Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali için üstlendiği görevle ilgili açıklamada bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, sayısız gencin ideallerine ulaşabilmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli yarışmalarda üretimlerini gerçekleştirdikleri teknolojik ürünlerini sunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hasan Göçmez,” İlk olarak 2018’de İstanbul’da başlayan TEKNOFEST, 2019 ve 2021 yıllarında yine İstanbul’da yapılmış 2020 yılında Gaziantep’te gerçekleştirilmişti. Ülkemizin tüm gençlerine kucak açan ve bu yıl beşincisi düzenlenecek olan TEKNOFEST’e, 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı ev sahipliği yapacak. Burada birçok takımımız değerli hocaları ile birlikte yer alacak. Bu konuda duyduğumuz heyecanın yanında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak bu festivalde akademik bir paydaş olmanın verdiği gururla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üstlendiğimiz bu yeni görevle takımlarımızın yanında yerimizi alacağımız için gururluyuz” dedi.

“Pek çok kıymetli üniversitenin arasına katıldık”

Pek çok kıymetli üniversitenin arasına katıldıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, TEKNOFEST’e katılan takımlarıyla adından söz ettiren üniversitenin etkinliğe akademik paydaş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da üreten bir Türkiye olma hedefini benimsediklerini ifade eden Prof. Dr. Uysal, “Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve akademisyenlerimizle ülkemizin “Tam Bağımsız, Güçlü Türkiye” idealiyle Millî Teknoloji Hamlesi yolculuğuna devam eden TEKNOFEST etkinliğine katkı sağlama konusunda büyük bir istek ve motivasyonla çalışıyoruz. Çeşitli alanlarda teknoloji yarışmaları içeren ve birçok kategoride yarışmacı kabul eden TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenleniyor. TEKNOFEST’in akademik paydaşları arasında birçok kıymetli üniversitemiz bulunuyor ve bunların arasına dahil olmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

“TEKNOFEST 2022 başvuruları uzatıldı

Öte yandan TEKNOFEST’e son başvuru tarihinin uzatıldığı belirtildi. Konuyla ilgili TEKNOFEST’ten yapılan açıklamada "TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları’nın son başvuru tarihi sizlerin ilgisi ve gelen yoğun talep üzerine 7 Mart’a kadar uzatıldı. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ayrıca 6 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin bir parçası olmak istiyorsanız başvurunuzu teknofest.org adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz" denildi.(EFE-)