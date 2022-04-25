DPÜ, TEKNOFEST Koordinasyon Toplantısı’nda

TEKNOFEST’e bu yıl kurumsal paydaş olarak kabul edilen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), altıncısı düzenlenen Kurumsal Temsilciler Koordinasyon toplantısına ilk kez paydaş sıfatı ile katılım gösterdi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve 100’den fazla kamu ve özel kuruluş temsilcisinin katıldığı toplantıya Dumlupınar Üniversitesi adına TEKNOFEST kurum temsilcisi ve BAP Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Recep Uğur Acar katıldı.

Toplantıda, TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam, hazırlıkları devam eden 2022 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaliyle ilgili sunumunu yaptı. Ardından bu yıl Samsun merkez olmak üzere Karadeniz Bölgesi’nde ve Azerbaycan’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST 2022 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yapılması planlanan yarışlara yönelik devam eden hazırlık süreci değerlendirildi.

TEKNOFEST paydaşı olarak yapılacak iletişim çalışmalarında her türlü desteğin verileceğini ve her zaman desteğe hazır olduklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez. “DPÜ olarak TEKNOFEST 2022’ye ev sahipliği yapacak Samsun’da bu yıl kurumsal paydaş olarak yer almanın heyecanını ve gururunu yaşıyor ve takımlarımız ile değerli takım danışmanları hocalarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.