DPÜ Tavşanlı MYO’ da KADES uygulaması test edildi

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen etkinlikte Emniyet Genel Müdürlüğünün KADES uygulamasına ilişkin eğitim verildi.

Tavşanlı Yerleşkesinde Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve özellikle kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla hazırlanan mobil uygulama olan KADES, MYO öğrencileri tarafından uygulamalı şekilde test edildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünün bilgisi dahilinde mağdur rolündeki bir öğrenci KADES uygulaması üzerinden emniyet güçlerine sinyal gönderdi. KADES uyarı sinyalinin gönderilmesinden sonra Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 30 saniye içerisinde öğrenci ile temasa geçti ve 4 dakika içerinde Tavşanlı Yerleşkesine ulaştı. Emniyet güçleri yaşanan olaya müdahale ettikleri sırada etkinliğe katılan MYO personeli ve öğrenciler gelen polisleri alkışladılar. Etkinliğe katılan MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik de polislerin yanına gelerek, çağrının KADES programının tanıtımına ve yaygınlaşmasına destek vermek amacıyla, Meslek Yüksekokulu ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün bilgisi dahilinde bir senaryo olduğunu açıkladı. Yerleşkeye gelen polislere okul idarecileri tarafından alkışlar eşliğinde yerleşkede yetiştirilen lavanta ile Tavşanlı leblebisi hediye edildi.

Polisler daha sonra öğrenciler tarafından sorulan soruları cevapladılar ve öğrencilerin alkışlarıyla yerleşkeden ayrıldılar.

MYO Müdürü Prof. Dr. Çelik, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "KADES uygulaması ile ilgili olarak daha önce öğrencilerimize teorik bilgiler verildi. Bugünkü uygulama ile öğrencilerimizin canlı olarak KADES programının yararlılığını ve polisimizin bu konudaki hassasiyetini göstermek istedik. 3 dakika 50 saniye gibi bir sürede olay yerine gelen polislerimizi tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Öğrencilerimize huzurlu, güvenli ve başarılı bir öğretim yılı diliyor KADES uygulamasını indirmeyen öğrencilerimize de mutlaka indirmelerini öneriyorum" dedi.