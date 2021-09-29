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DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’na pilot ünite

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yenilenebilir enerji kaynakları üretimi için çalışmalar başlatıldı. DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen toplantıda yenilenebilir enerji kaynakları üretimi konusunda pilot bir ünitenin Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nda kurulacağı müjdesi verildi.

KÜTAHYA 29.09.2021, 11:29
DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’na pilot ünite

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yenilenebilir enerji kaynakları üretimi için çalışmalar başlatıldı. DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen toplantıda yenilenebilir enerji kaynakları üretimi konusunda pilot bir ünitenin Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nda kurulacağı müjdesi verildi.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu’nun yapacakları ortak ve birbirini tamamlayıcı çalışmalar ile bölgemiz ve ülkemiz için önemli projelere imza atılacağı ifade edildi.

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleşen toplantıda, Okul Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik ile Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı yaptıkları ortak açıklamada “Yasa-yönetmelikler çerçevesinde ülkemizin ve bölgemizin teknolojik alanda gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurumlar arası diyalog ve karşılıklı potansiyel alt yapılarının birbirini tamamlayacak şekilde kamu yararına kullanımının önemini vurgulayarak bu konuda yoğun işbirliği içinde olacaklarını” belirttiler.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye şefleri Güven Yılmaz ve Hüseyin Işık’ında katıldıkları toplantıda yenilenebilir enerji kaynaklarından yakıt üretimi konusunda pilot bir ünitenin Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nda kurulumu için çalışmaların başlayacağı ifade edildi.

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