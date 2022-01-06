DPÜ Takımları Zaferin 100. Yılı’na damga vurmaya hazırlanıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Öğrenci Topluluklarının 2022 yılında düzenlenecek ulusal ve uluslararası festivallerde yer almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdükleri bildirildi.

Geçen yıl yaptıkları farklı projelerle Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan Teknofest’te Türkiye dereceleri alan DPÜ öğrencileri, bu yıl festival yarışmalarına çok daha fazla başvuru yapmak için hazırlıklarına devam ediyor. Öğrenciler, Üniversitenin adını aldığı Dumlupınar Zaferi’nin 100. yılının kutlanacağı 2022 yılı için hedeflerini Teknofest’te elde edilecek başarılarla Kütahya Dumlupınar adını tüm Türkiye’ye defalarca duyurmak olarak belirlediler.

“Duscart bu yıl da iddialı”

Son yıllarda düzenlenen TEKNOFEST’lere de katılan ve TÜBİTAK yarışlarında elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Duscart, bu yıl Elektromobil ve Otonom Araç kategorilerinde yer almak için çaba gösteriyor. Elektromobil kategorisindeki çalışmalarında tasarım ve sponsorluk aşamalarını tamamlamak üzere olan Duscart, Otonom Araç’ta ise görüntü işleme çalışmalarını sürdürüyor.

“Roket ve Model Uydu takımlarının çalışmaları sürüyor”

DPÜ’nün iki roket takımı da dört ayrı kategoride düzenlenecek yarışmalara katılmak için projelerini hayata geçiriyor. Orta İrtifa kategorisi ve 2023 IREC Spaceport America Kupası’na başvuracak olan Ülgen Roket Takımı tasarım çizimleri, elektronik kart tasarım ve basım denemeleri, roket motoru yapımı ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanmış durumda. Öte yandan Şahin Roket Takımı ise orta ve yüksek irtifa kategorilerine başvuru için yaptıkları çalışmaları prototip üretimi ve roket tasarımları aşamasına getirmeyi başardı.

Model uydu takımlarıyla festivallere iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan öğrencilerin kurdukları IEEE DPÜ Sancaktar ve D-PUSAT takımları, NASA ve TÜRKSAT’ın yarışmalarına başvurularını yapmaya başladı. PCB kart tasarımlarını ve Prototiplerini hazırlayan IEEE DPÜ Sancaktar motor, motor sürücü ve pervanelerin üretimi konusunda hızla ilerlerken, D-PUSAT ise prototip tasarımını tamamladığı çalışmasında elektronik alanda araştırmalarını sürdürüyor.

“DPÜ 3 İHA takımından da zaferler bekliyor”

Üniversitenin büyük başarı beklediği İnsansız Hava Araçları (İHA) takımları da 2022 yılında ulaşmak istediği başarılar yolunda hızla ilerliyor. İHA Takımları arasında en çok ürüne sahip olan Kızıl Kuasar İHA Takımı, Döner Kanat Uluslararası İHA Yarışması’na katılacak Aquila ve Zodyak’ın sistem performansının arttırılması için yeniden yapılandırma (konfigürasyon) çalışmalarına başladı. Takım daha sonra bu iki ürünün görüntü işleme yazılımı tasarım ve analiz çalışmalarına geçecek.

Kızıl Kuasar’ın Döner Kanat Serbest Görev İHA Yarışması’na girecek ürünü Orion’da silah kontrol sistemi yeniden düzenlenirken etki ve güç sistemlerinin verimliliğinin artırılması için çalışmalar sürüyor. Son olarak Döner Kanat Savaşan İHA Yarışması’nda yer alacak Volans için ise çalışmalar hedef İHA’ların belirlenmesi için makine öğrenimi yöntemiyle model eğitimleri yapılması ve ana görevde tespit ve takip için kullanılacak kontrol yazılımının yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi aşamasına getirildi.

Yaztem İHA Takımı ise Sabit Kanat Uluslararası İHA Yarışması’nda boy göstermeye hazırlanan Karanda için tasarım sürecini tamamlayıp yazılım geliştirmeleri üzerine çalışmaya başladı. Döner Kanat Uluslararası İHA Yarışması için başvuru aşamasına gelen Artun İHA Takımı ise bir yandan şase tasarımlarını sürdürürken bir yandan da Sabit Kanat Yarışmaları için de tasarım araştırmalarına devam ediyor.

“Yarışmalara ilk kez katılacak takımlar çalışmalara başladı”

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışı ve Uçan Araba Tasarım Yarışması’na başvuru için hazırlanan IEEE İnsansız Su Altı Aracı ve IEEE Uçan Araba Takımları, çalışma takvimlerini hazırlayarak projelerini hayata geçirmeye başladı. TEKNOFEST’in İnsanlık Yararına Teknolojiler Kategorisindeki yarışmalarına başvurmak için son hazırlıkları yapan Engelsiz Hayat ile Arama Kurtarma ve Koruma toplulukları ile 2020 yılında Türkiye üçüncüsü olan YuSi takımı da çalışmaları hazırlanan programa uygun şekilde ilerliyor.

Öte yandan Biyoloji ve Biyokimya bölümü öğrencilerinden oluşan iki takım da Biyoteknoloji İnovasyon kategorisinde Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji alanlarının uzaydaki uygulama alanları ile ilgili projelerle Dumlupınar Üniversitesini temsil etmesi yolunda çalışmalar devam ediyor.