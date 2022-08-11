DPÜ takımları Kütahya’daki Teknofest’te yarışıyor

Teknofest çerçevesinde bu yıl ikincisi Kütahya’da düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışmasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Karanda ve Kızıl Kuasar takımları da yarışacak.

Büyük Zaferin 100’üncü yılı olması sebebiyle Kütahya’da gerçekleşen yarışmaya, bu yıl geçen yıla göre yüzde 77 artış ile toplam 440 takım ve yaklaşık 3 bin 500 öğrenci başvuru yaptı. Aralarında DPÜ takımlarından Karanda ve Kızıl Kuasar’ın da yer aldığı takımın 98 takımın İHA’ları, 14 Ağustos’a kadar bilimsel ve teknik ölçütlerine göre yapılacak değerlendirmelerde derece almaya çalışacak.

Büyük rekabet ve heyecanın yaşanacağı yarışmalarda takımların 50 bin Türk Lirası’na kadar Performans, Mansiyon, Teşvik ve TUSAŞ ödülleri 14 Ağustos 2022 tarihinde belirlenecek. Derece alan takımlar, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek Teknofest’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.

Aralarında Rektör Vekili Prof. Dr. Gavas ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göçmez’in de bulunduğu protokol üyeleri Zafer Havalimanındaki açılışın ardından Afyonkarahisar’a geçerek DPÜ’den Kızıl Kuasar takımının yarışacağı Teknofest Uluslararası İHA Yarışmalarının da açılışını gerçekleştirdi.