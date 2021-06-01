DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde görev değişikliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Dekanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Çetin Özdilek düzenlenen törenle görevi devraldı.

Fakültenin Dekanlık makamında düzenlenen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Çetin Özdilek, dekanlık görevini devreden Prof. Dr. Mehmet Acet ile fakültenin akademik ve idari personelleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Prof. Dr. Kazım Uysal, görevi devreden Prof. Mehmet Acet’in deneyimlerinden bundan sonra da yararlanılacağını ifade ederek Prof. Dr. Acet’e akademik yaşamında başarılar diledi. Prof. Dr. Özdilek’i yeni görevinden dolayı kutlayan Rektörümüz, Prof. Dr. Özdilek’ın üstlendiği bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Devir teslim töreninin sonunda Rektör Uysal, Prof. Dr. Acet ve Prof. Dr. Özdilek’e çiçek takdiminde bulunarak her iki akademisyene de teşekkür etti.