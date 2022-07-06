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DPÜ Senatosu Dumlupınar’da toplandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Temmuz ayındaki ilk senato toplantısı Dumlupınar Zaferi’nin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Dumlupınar ilçesinde şehitlerin manevi huzurunda gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 06.07.2022, 12:17
DPÜ Senatosu Dumlupınar’da toplandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Temmuz ayındaki ilk senato toplantısı Dumlupınar Zaferi’nin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Dumlupınar ilçesinde şehitlerin manevi huzurunda gerçekleştirildi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın başkanlık ettiği senato toplantısına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Şahmurat Arık, dekanlar, müdürler ve fakülte temsilcileri katıldı.

Dumlupınar ziyareti çerçevesinde ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Senato üyeleri, burada aynı zamanda Vali Yardımcısı olan Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ ile bir araya geldi. Ardından Karadağ’ın da katıldığı üniversite heyeti Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç’ı makamında ziyaret etti.

Senato toplantısı için Dumlupınar Meslek Yüksekokuluna geçen üniversite heyeti MYO Toplantı Salonu’nda tek maddelik gündemi oyladı ve gündem maddesi kabul edildi. Toplantıda kabul edilen metin Rektör Kazım Uysal tarafından Dumlupınar Şehitliği önünde, şehitlerin manevi huzurunda okundu.

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