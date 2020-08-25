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DPÜ SBF’de 2020 Özel Yetenek Sınavları

DPÜ SBF'DE 2020 ÖZEL YETENEK SINAVLARI

KÜTAHYA 25.08.2020, 10:57
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DPÜ SBF’de 2020 Özel Yetenek Sınavları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2020 Yılı Özel Yetenek Sınavları, üniversitenin Germiyan Yerleşkesi‘nde yer alan spor alanlarında başladı.

28 Ağustos’a kadar sürecek sınavlarda adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine yerleşebilmek için akademisyenlerin hakem, gözlemci ve sınav komisyonu olarak görev aldığı zorlu yetenek sınavında ter dökecekler. Bu seneki özel yetenek sınavlarına bin 959 başvuru alındığını ifade eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Acet, "Geçen yıl bin 200 başvuru almıştık. Bu yıl tahminimizin üstünde bir başvuru sayısına ulaştık. Sınavların ardından fakültemize 320 öğrenci kabul edeceğiz. İlk gün futbol ve voleybol branşları ile başlıyoruz. Futbol branşları sürerken atletizm, basketbol, hentbol, güreş müsabakalarını da düzenleyeceğiz. Son gün Koordinasyon sınavı ile özel yetenek sınavlarımızı tamamlayacağız" dedi.

"Sınavın adil yürütülmesi için çalışmalar yaptık"

Sınavların daha adil ve sorunsuz yapılabilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini belirten eden Acet, “Bu kapsamda diğer üniversitelerden dekan, dekan yardımcısı ve müdür düzeyinde jüri başkanı ve jüri üyesi davet edilecek. Velilerimiz rahat olsun. Bütün adaylarımızın hakkını koruyacak bir sınav planlıyoruz” dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin bu yıl engelli adaylardan da başvuru aldığını kaydeden Prof. Dr. Acet, "YÖK’ün tavsiyelerini göz önüne alarak engelli adaylara da kucak açıyoruz. Her bölüme engelli adaylar kabul edeceğiz. Bu yıl 15’e yakın engelli aday da sınavlarımıza başvuru yaptı. Adaylarımızın arasında görme, işitme ve fiziksel engeli olan bireyler var. Onların sınavlarını da bu dönemde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bu yılki sınavlarda Covid-19 tedbirlerine sıkı bir şekilde uyulacağını söyleyen Acet, "Covid-19 salgınından dolayı DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi 2020 yılı özel yetenek sınavına girecek tüm adaylar belirtilen gün ve saatte yerleşkeye giriş yapabilecekler. Bu yılki sınavlarda Germiyan Yerleşkemizin içine refakatçiler, veliler ve ilgili tarihte sınavı olmayan adaylar alınmayacak" dedi.

"Yeni öğrenciler üniversitemizi yukarıya taşıyacaklar"

DPÜ Spor Bilimleri Fakültesinin Türkiye’de üniversiteler arası ve ulusal oyunlarda ilk 10-15 fakülte arasında yer aldığına vurgu yapan Dekan Acet,” Kütahya’yı bu alanda en iyi şekilde temsil ediyoruz. Kazandığımız kupa ve madalyalar ne kadar başarılı bir üniversite olduğumuzu gösteriyor. Bu yıl aramıza katılacak öğrencilerimizin bizi biraz daha yukarı taşıyacağına yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesinin 5 gün sürecek sınav programına göre, Özel Yetenek Sınavlarında futbol karşılaşmaları 24-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Futbol sınavına başvuran adayların sınav saatleri fakülte tarafından özel olarak duyuruldu.

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