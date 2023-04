DPÜ SBF Akademisyenin yer aldığı Kadın Milli Kar Voleybolu Takımı Avrupa Şampiyonu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesinde görev yapan akademisyen Arş. Gör. Simge Yalçın’ın da yer aldığı Türkiye Kadın Milli Kar Voleybolu Takımı, CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nda şampiyon oldu.

Avusturya’nın Wagrain şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada mücadele eden Türkiye Kadın Milli Kar Voleybolu Takımı, Avusturya ve Polonya ile yer aldığı A Grubu’nu bir galibiyet ve bir yenilgi ile tamamlayıp gruptan çıkmayı başardı. Çeyrek finalde Çekya’yı 2-0’la geçen milli takım yarı finalde grupta da mağlup ettiği Polonya’yı 2-0’la geçip finalde Romanya’nın rakibi oldu.

Final maçının ilk setini 15-11 kazanan Millî Takım, ikinci seti 6-15 kaybetse de son seti 15-6 kazanıp toplamda 2-1’lik sonuçla CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nda şampiyonluğa uzandı. Milli takım bu şampiyonluktan iki hafta önce CEV Balkan Şampiyonası’nda da Romanya’yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzanmıştı.

“Depremzede vatandaşlar unutulmadı”

CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nda şampiyon olan Kadın Milli Takımı, 6 Şubat günü meydana gelen depremlerde yaşamını yitiren vatandaşları da unutmadı. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından hazırlanan ’Hand in hand for Türkiye - Together we stand’ (Türkiye için El Ele - Beraber güçlüyüz) mesajlı pankartı taşıyan milli takım, diğer ülkelerden katılımcı sporcularla beraber Türkiye’ye hem başsağlığı hem de geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Turnuvanın sonunda katılımcı tüm takımlara ödül ve hediyeleri sunuldu. Arş. Gör. Simge Yalçın ve milli takım oyuncuları zaferlerini, kazandıkları altın madalyayla poz vererek kutladılar.

"Fakülteden Rektör Uysal’a ziyaret”

DPÜ akademisyeninin yer aldığı Türkiye Kadın Milli Kar Voleybolu Takımı’nın hem Balkan hem de Avrupa Turu şampiyonluğuna uzanmasının ardından Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Şinoforoğlu ve Arş. Gör. Simge Yalçın, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Rektör Uysal, elde edilen başarıdan dolayı Arş. Gör. Yalçın’ı ve fakülte yönetimini tebrik etti.