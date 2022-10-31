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DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden bilgi ve beceri arttırma gezisi
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, DPÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ediyor.
KÜTAHYA 31.10.2022, 13:16
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, DPÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ediyor.
Bu çerçevede öğrenciler Öğretim Görevlisi Salih Kalkan danışmanlığında Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Kampüsü, Uşak İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret edilen kurumların iş ve işlemleri hakkında ve çalışma sahaları hakkında yetkililerden bilgi alan öğrenciler şehir gezisi de gerçekleştirip gün boyu kazanımlı ve keyifli anlar yaşadılar.