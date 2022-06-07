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DPÜ Rektörü Uysal, ’INCSOS VII Karabağ Kongresi’ne katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ’Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne konuşmacı olarak katıldı.

KÜTAHYA 07.06.2022, 10:08
DPÜ Rektörü Uysal, ’INCSOS VII Karabağ Kongresi’ne katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ’Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne konuşmacı olarak katıldı.

Azerbaycan Milli Meclisi ve TBMM’nin himayesinde, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Azerbaycan Diplomatik Akademi Üniversitesi iş birliğiyle, Bakü’de gerçekleştirilen “Karabağ” temalı INCSOS VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne katılan Rektör Kazım Uysal, kongrenin ikinci gününün ilk oturumunda Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Kullanılan “Felsefi Dil Üzerine Eleştirel Bir Bakış” isimli bildirisini katılımcılarla paylaştı.

Rektör Uysal, kongrenin onur konuğu olan ve açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Kütahya Milletvekili İshak Gazel’le de bir araya gelerek kendilerine Üniversitedeki çalışmaları ve projeleri aktardı.

Uysal, kongredeki Rektörler Toplantısı’na ve kongre etkinlikleri çerçevesinde Eski Bakü, Şuşa ve Haydar Aliyev ve Şehitlik gezilerine katıldı.

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