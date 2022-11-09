DPÜ Radyo Topluluğu öğrencilerinden İstanbul’a teknik gezi

Kütahya Dumlupınar üniversitesi (DPÜ) Radyo Topluluğu öğrencileri, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Acunmedya Akademi’yi içeren teknik gezi gerçekleştirdi.

Dumlupınar Üniversitesi ve Radyo Dumlupınar iş birliğiyle gerçekleşen geziye Radyo Topluluğu danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Soyer Zeyrek başkanlık etti. Gezi çerçevesinde ilk olarak İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ziyaret edildi. Burada Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Berceste Gülçin Özdemir ve Radyo İletişim Sorumlusu Doç. Dr. Fırat Tufan tarafından karşılanan toplulukla, üniversite radyolarının işleyişleriyle ilgili tecrübeler ve öneriler paylaşıldı. Daha sonra ise Doç. Dr. Fırat Tufan eşliğinde fakülte bünyesindeki İletim Gazetesi, Ajans İstanbul İletişim, İÜWEBTV ve Radyo İletişim stüdyoları gezildi.

Gezinin ikinci bölümünde Radyo Topluluğu Nişantaşı Üniversitesi bünyesindeki Acunmedya Akademi’yi ziyaret etti. Akademide görev yapan Gizem Güler eşliğinde Acunmedya Akademi’yi tanıyan öğrenciler daha sonra medya dünyasının tanınmış isimlerinden Mustafa Çelik, Ulaş Gökhan Gümüş ve Doğa Sülen ile dijital ortamda radyoculuk ve içerik üreticiliği hakkında söyleşi gerçekleştirdiler. Medya sektörünü işin uzmanlarından dinleyen Radyo Dumlupınar ekibi söyleşinin ufuk açıcı bir eğitim havasında geçmiş olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

İstanbul turu ile sona eren ziyaretin ardından Radyo Dumlupınar’dan yapılan açıklamada, ziyaret edilen İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Acunmedya Akademi ile gezinin düzenlenmesine katkı sunan DPÜ Rektörlüğü ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’na teşekkür edildi.