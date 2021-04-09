DPÜ personeli için maaş protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Yapı ve Kredi Bankası arasında maaş ödemeleri protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur, Kütahya Yapı ve Kredi Bankası A.Ş Müdürü Bircan Şerefoğlu ve beraberindeki heyet katıldı. 15 Mayıs 2021 tarihinden 14 Mayıs 2024’e kadar sürecek olan protokolle, personelin maaş ödemeleri ve promosyonları konularında iş birliği yapılmasına ilişkin hükümler kabul edildi.

Maaş ödemeleri protokolünü üniversite adına Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Yapı ve Kredi Bankası adına ise Kütahya Yapı ve Kredi Bankası Müdürü Bircan Şerefoğlu imzaladı.