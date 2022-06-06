DPÜ Pazarlar Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet coşkusu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Pazarlar Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen mezuniyet töreni coşku ile yapıldı.

Pazarlar ilçesindeki mezuniyet töreni hava muhalefeti ihtimaline karşı Pazarlar Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine öğrencilerin aileleri de katılarak evlatlarının sevinçlerini paylaştılar.

Pazarlar Meslek Yüksekokulu’nun 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet törenine Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Semra Durmuş Acer, Siyasi Parti temsilcileri, öğretim üyeleri, daire amirleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, öğrenciler ve kep törenine gelen öğrenci yakınları katıldı.

Mezuniyet töreninde okul adına konuşmasını Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Semra Durmuş Acer yaptı. Acer, “ 15. mezuniyet yılını kutladığımız 2021-2022 öğretim yılı mezuniyet töreninde sizleri görmekten mutluluk duyuyoruz. Okulumuz; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği, Gıda Teknolojisi, Makine Resim Konstrüksiyon, İş Sağlığı ve İş Güvenliği programları ile eğitim hayatını devam ettirmektedir. Sevgili öğrenciler, çok değil bundan birkaç yıl önce geldiniz okulunuzu bitirip, diploma almaya hak kazandınız. Ne mutlu size ki sizin için her türlü fedakarlığı gösteren ailenize beklediği diploma hediyesini başarıyla sunuyorsunuz. Tabi ki iş bu diplomayı almakla bitmiyor. Hedefinizi işinize hile karıştırmadan çalışmak ve başarı sağlamak olmalıdır. Şunu unutmayın ki, siz işinizi iyi yaparsanız her zaman başarılı olursunuz. Bizim temennimiz, öğrencilerimizi hayatları boyunca mutlu ve başarılı olmalarıdır" dedi.

"Tüm öğrencilerimize hayatları boyunca mutlu ve başarılar dilerim"

Mezuniyet törenine katılan Belediye Başkanı Bilal Demirci, "2021-2022 Eğitim öğretim yılında mezun olan öğrencilerimizi kutluyorum. Tüm öğrencilerimize hayatları boyunca mutlu ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Pazarlar Meslek Yüksekokulu birincisi olan Gıda Teknolojisi programından Sedanur Kılıç’a diplomasını Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci verdi. Okul ikincisi olan Sağlık Kurumları İşletmeciliği programından Rojda Polat’a diplomasını Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Semra Durmuş Acer verdi. Okul üçüncüsü olan İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden Sinem Öztürk’e diplomasını Garnizon Komutanı Erdoğan Hanay verdi.

2021-2022 akademik yılında okul ve bölüm derecesine giren öğrencilere başarı belgeleri verildi. Mezun olan öğrenciler teker teker podyuma çağrılarak diplomaları verildi. Öğrenciler

diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadılar.

Ayrıca 2021-2022 akademik yılında mezun olan 194 öğrenciye, Pazarlar Belediyesi Meclisi’nden alınan karar ile Fahri Hemşerilik beratı verildi.

2021-2022 mezuniyet törenine katılan misafirlere DPÜ Pazarlar Meslek Yüksekokulu tarafından geleneksel mezuniyet pilavı ikram edildi.