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DPÜ Öğrenci Topluluklarından Eğitim Zirvesi Etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak etkinlik gösteren dört öğrenci topluluğu, Rektör Kazım Uysal’ın da konuşmacı olarak yer aldığı Eğitim Zirvesi etkinliğini çevrim içi ortamda düzenlediler.

KÜTAHYA 25.12.2020, 14:22
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DPÜ Öğrenci Topluluklarından Eğitim Zirvesi Etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak etkinlik gösteren dört öğrenci topluluğu, Rektör Kazım Uysal’ın da konuşmacı olarak yer aldığı Eğitim Zirvesi etkinliğini çevrim içi ortamda düzenlediler.

Proje Eğitim ve Kültür Topluluğu öncülüğünde Dil ve Kültür, Fotoğrafçılık ve Sinema ve İnovasyon ve Liderlik topluluklarının düzenlediği zirvede Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özge Aydın Şengül konuşmacı olarak yer aldı.

Çevrim içi düzenlenen etkinlikten dolayı öğrencileri kutlayan Rektör Kazım Uysal, “Eğitime önem veren milletler ileri gidecektir, eğitime önem vermeyen milletler ise geriye gidecek, belki de tarih sahnesinden silinip gideceklerdir” dedi.

“Eğitim yüz yüze daha güzel”

Uzaktan eğitim sürecini değerlendirirken uzaktan eğitimin hem avantaj hem de dezavantajlarından söz eden Rektör Uysal, “Ölçme - değerlendirme aşamalarında uzaktan eğitim yüz yüze eğitim kadar etkili olamıyor. Eğitim yüz yüze eğitimle daha güzel. Bilgi edinme uzaktan eğitimle olabilir. Ancak uygulama ile davranış kazanmaya yönelik hedefler içi yüz yüze eğitim şart. Biz koşulların en kısa sürede değişmesini diliyoruz. Öğrencilerimizle ders yapmayı dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğitimde dönüşüm sunumu”

‘Eğitimde Dönüşüm’ başlıklı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. İrfan Terzi, Eğitimde dönüşümü “Eğitim adına kaliteyi arttırmak için yapılan her şey” olarak tanımladı. Terzi, dönüşümü sağlayacak kişinin özelliklerinden, dönüşüm için neler yapılması gerektiğinden bahsetti. Başarılı olmanın yolunun öncelikle iyi insan olmaktan geçtiğini kaydeden Dekan Terzi, konuşmasının sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

“Bir çocuk, bütün çocuklar anlamına gelebilir”

Zirvede ‘Eğitim ve İletişim’ başlıklı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, sunumunda etkili iletişimin unsurları, doğru iletişim kurulamamasının sebepleri, eğitimde iletişim başlıklarını ele aldı. Eğitimde iletişimi öğretmen ile ebeveyn bağlamında inceleyen Prof. Dr. Ünal, öğretmen adayı öğrencilere, gelecekte mesleklerini icra ederken bir çocuğun, bütün çocuklar anlamına gelebileceğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Sunumunda görsel olanaklardan yararlanarak örnekler sunan Ünal, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

“Hayattaki değişimlerden etkilenen mesleklerin başında öğretmenlik geliyor”

Zirvenin konuşmacılarından Doç. Dr. Özge Aydın Şengül ise ‘Öğretmenlik ve Gelecek’ başlıklı sunumunda hayatın her alanında yaşanan değişimlerden öğretmenliğin de etkilendiğini, öğretmenliğin de sürekli değişim isteyen bir meslek olduğunu söyledi. 21. yüzyılın öğretmenlerinin sahip olması gereken becerilerden söz eden Şengül, sunumunu “Geleceğin öğretmenleri olarak öğretmen adaylarının öğrenme, inovasyon, bilgi, medya, teknoloji, yaşam, kariyer başlıkları altında belirli beceriler sahip olmaları öğrenme ve öğretme becerilerinin artırılmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Zirvenin son bölümünde konuşmacılar, katılımcılar gelen soruları yanıtladılar.
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