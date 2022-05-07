DPÜ Öğrenci Senatosu yeni öğrencilerle daha da büyüyecek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Öğrenci Konsey Başkanlığı liderliğinde oluşturulan Öğrenci Senatosunun engelli ve yabancı uyruklu öğrencilerin de senatoya üyeliği için çalışmalara başladığı duyuruldu.

Çevrim içi olarak düzenlenen toplantıya Konsey Başkanı Gülsen Özdemir ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının temsilcileri katıldı. Öğrencilerin yönetime katılmasını sağlayarak sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan yetkililere taşıyan Öğrenci Senatosu, iki haftada bir düzenlenen olağan toplantısında Zafer Bilim ve Kültür Şenliği, Gençlik Haftası çalışmaları, öğrenci topluluklarının etkinlikleri ve fakülteler ile meslek yüksekokullarından gelen istek, şikayet ve öneriler görüşüldü.

Öğrenci Konseyinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, gelecek toplantılarda engelli öğrenciler ile uluslararası öğrencilerin de Öğrenci Senatosu’nda temsil edilmesi konusunun tartışıldığı ve bu yönde çalışmalara başlandığı belirtildi.