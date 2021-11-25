DPÜ Öğrenci Senatosu, ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Senatosu, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal başkanlığında ilk toplantısını düzenledi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıya Rektör Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, DPÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Gülsen Özdemir ile fakülte ve meslek yüksekokulu temsilcilerimiz katıldı. Toplantıda konuşan Rektör Kazım Uysal, yeni oluşturulan DPÜ Öğrenci Senatosu’nun üniversite için getireceği katkıların büyük olacağına değinerek “Biz sizler için varız. Öğrenci senatomuz, öğrencilerimizden gelen istek ve önerileri Üniversite Senatomuza getirerek çözüm önerileri oluşturacaktır. Temsilcilerimizin üniversitemiz için önemi büyük, birlikte güzel çözüm önerileri getireceğiz” dedi.

Rektör Yardımcısı Atilla Batur, toplantıya katılan temsilcileri kutladı ve Öğrenci Senatosu’nun nasıl oluşturulduğu ve hangi görevleri yürüteceğini katılımcılara aktardı.

Toplantıda ayrıca üniversite yönetimi ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin nasıl güçlendirileceği, birlikte hangi faaliyetlerin hayata geçirileceğine değinildi. Seçilen temsilcilere başarılar dileyen Rektör Uysal ve Rektör Yardımcısı Batur, daha kapsamlı toplantıların ve çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Toplantı sonunda Öğrenci Senatosu, genel bir değerlendirme metnini oybirliği ile kabul etti. Metinde DPÜ Öğrenci Senatosu’nun önemine, çalışmaların ne yönde ilerleyeceğine değinildi.