DPÜ müzik topluluğundan Aizanoi ziyareti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Müzik Topluluğu öğrencileri, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na sahip olan Aizanoi Antik Kenti’ne ziyarette bulundu.

Sağlık Kültür ve Spor Dairemizin bünyesinde faaliyet gösteren Müzik Topluluğunun 45 üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Harun Büber’in de katıldığı geziyle Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Aizanoi Antik Kenti’ni gezdi.

Gezi çerçevesinde Zeus Tapınağı, Antik Amfitiyatro, Penkalas Köprüsü ve Borsa Binası’nı gezen öğrenciler, alandaki çöpleri toplayarak çevre bilinci oluşturdular. Öğrenciler ayrıca tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanan bölgede canlı müzik yaparak keyifli zaman geçirdiler.