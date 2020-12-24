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DPÜ Mühendislik Fakültesinde Akademik Yükseltme Töreni
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 24.12.2020, 11:22
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.
Törende konuşan Dekan Prof. Dr. İ. Göktay Ediz, akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyelerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. Rektör Kazım Uysal ise, akademik kadroları hak sahiplerine vermeyi sürdürdüklerini söyleyerek akademik yükselmeye hak kazanan öğretim üyelerini kutladı.Törende, profesör unvanına yükselen öğretim üyeleri Alpaslan Duysak, Celal Yaşar, Şafak Kırış, Serkan Akkiraz, Oktay Şahbaz, Güray Kaya ve Mustafa Tuncer’e, doçent unvanına yükselen öğretim üyesi Hilmi Yurdakul’a ve Dr. Öğr. Üyesi unvanına yükselen öğretim üyeleri Soydan Serttaş, Gürcan Yavuz ve Ağah Ayğahoğlu’na cübbeleri Rektör Uysal tarafından giydirildi ve öğretim üyelerine günün anısına hediyeleri sunuldu.
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