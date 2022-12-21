DPÜ Mühendislik Fakültesi ve Omron Electronics arasında eğitim iş birliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi ve Omron Elektronik arasında eğitim iş birliği çalışmaları çerçevesinde, Omron Elektronik ve Yıldız Teknik Üniversitesinde inceleme ve ön araştırma gerçekleştirdi.

Omron Elektronik tarafından DPÜ Mühendislik Fakültesinde kurulması planlanan Robotik ve PLC Laboratuvarı için inceleme ve iş birliği çerçevesinde, Omron Elektronik tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Yerleşkesi’nde kurulumu önceki yıllarda gerçekleşen Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarları ve Omron firmasına ait tesisler ziyaret edildi. Ziyaret çerçevesinde fakülteyi temsilen, Dekan Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Aslan, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özdemir ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Kemal Cem Köse katıldı.

Omron Elektronik Türkiye’yi temsilen Pazarlama Müdürü Nurcan Konak, Ürün Satış Yöneticisi Cengiz Tanrıverdi, Teknik Eğitim Sorumlusu Halil İbrahim Peksert, Bölge Satış Müdürü Tufan Türker, Bölge Satış Mühendisi Cem Yurdakul ve KODESIS firmasından Pazarlama ve Satış Yöneticisi Hasan Yalçın ve İş Geliştirme Direktörü Anıl Efe katıldı.

Ziyarette YTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Şeref Naci Engin ve Dr. Öğr. Üyesi Onur Akbatı ise Omron firması tarafından bölümlerine kurulan laboratuvarlar hakkında bilgi vererek ders içerikleri hakkında bilgiler sundular.