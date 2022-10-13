DPÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri fabrikaları yakından tanıma fırsatı buldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Üniversite-Sanayi iş birliği çalışmaları çerçevesinde porselen fabrikasına düzenlenen teknik gezi sayesinde üretim tesislerini yakından tanıma fırsatı buldular.

Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencilerinin katılımıyla yapılan ve Genel Müdürü Emin Yüce ile kurumun endüstri mühendislerinin katıldığı ilk gezide, öğrenciler fabrikanın üretim alanlarını yerinde görerek özellikle planlama ve kalite konularında, bir endüstri mühendisinin yapması gereken çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldular. Endüstri mühendislerinden sektör ile ilgili bilgiler de alan öğrenciler gezi sayesinde Emin Yüce’nin iş hayatında elde ettiği bilgi, birikim ve deneyimlerini de ilk ağızdan dinleme olanağı buldular.

Açıklamada, Kütahya’ya ve Türkiye’ye değer katan Keramika markasına, öğrencilere vermiş olduğu destek ve misafirperverliklerinden dolayı dekanlık adına teşekkür edildi.