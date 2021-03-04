DPÜ Mimarlık Fakültesi’nden Kozmos Çalıştayı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından “Kozmos” başlıklı uluslararası deneysel tasarım çalıştayı düzenlendi.

Evren içerisinde salgın sürecinin getirdiği iletişim boşluğunun sanat ve tasarımla dijital ortamda nasıl aşılabileceği sorusunu yanıtlamayı ana tema olarak belirleyen çalıştaya Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Arnavutluk, Almanya, Avusturya, Danimarka, Gürcistan, Fas, Filistin, Irak, İran, İtalya, Kosova, Litvanya, Makedonya, Mısır, Ürdün, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Somali, Suriye ve Yemen olmak üzere 28 farklı ülkeden 38 yürütücü ve yaklaşık 250 öğrenci katıldı.

Katılımcılardan oluşturulan 22 çalışma grubundan 20’sinin çalışmalarından oluşturulan sergiler, çevrim içi ortamda sanatseverlerle buluşturuldu. 1 Nisan 2021’e kadar erişime açık olacak sergiye Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Özbekistan, Filistin, Arnavutluk, Kosova, Almanya, Avusturya, Danimarka, Irak, İtalya, Litvanya, Makedonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya ve Suriye olmak üzere 19 farklı ülkeden 38 yürütücü ve öğrenci eserleriyle katıldı.

“Sergilerin yanında seminerler de düzenlenecek”

Çalıştayla ilgili açıklamalarda bulunan Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elif Özdoğlar, “Kalan iki çalışma grubundan Şaban Uysal atölyesi deneysel ders, Aleksandar Tasevski ve Maja Shaljikj atölyesi konser şeklinde gerçekleştirildi. Çalıştaylara katılamayan bölüm öğrencilerimizin yararlanması ve tüm öğrencilerimizin de genel kültürlerine katkıda bulunabilmek üzere çevrim içi ortamda bir dizi seminer etkinliği de yakında düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizden fakültemizin internet sitesindeki duyuruları takip etmelerini rica ediyorum. Amacımız bu süreçte iç mimarlık ve tasarım başta olmak üzere tüm dünyadaki öğrencilerin akademik bilgi ve tasarım dağarcığını dijital çağın olanaklarını sonuna dek kullanarak en üst düzeye çıkarmak olarak belirledik” dedi.

İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin dörtte birinin yabancı uyruklu öğrencilerden oluştuğunu kaydeden Özdoğlar, “Bu bölümümüzü hem üniversitemiz hem ülkemiz hem de dünya genelinde özel kılıyor. Bu zenginlik ve yürütücülerimizin profesyonel başarıları ve özverileri eklendiğinde salgın sürecine göre oldukça verimli bir çalışma ortaya çıktı. Mesleklerinin ve alanlarının duayenleri arasından davet edilen yürütücülerimiz öğrencilerimize adeta bir tasarım şöleni yaşattılar. Bu sayede öğrenciler yarıyıl tatilini herhangi bir ücret ödemeksizin profesyonellerden eğitim alarak etkin bir biçimde değerlendirdiler” diye konuştu.

Sanatseverler Kosmos sergisini Behance, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest ve Twitter’daki hesaplardan takip edebilecekler.