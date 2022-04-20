DPÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin eserleri kongrede sergilendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrenci atölye çalışmaları 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresi çerçevesindeki çevrim içi sergide sanatseverlerle buluştu.

İç Mimarlık Bölümü akademisyenleri Dr. Öğr. Üyesi Elif Özdoğlar, Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Yalçın ve Arş. Gör. Turgut Kalay yürütücülüğünde gerçekleşen öğrenci atölye çerçevesinde 15 öğrencinin 13 çalışması 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresi çerçevesinde sergilendi.

Sergide yer alan eserlere ilişkin Mimarlık Fakültesinden yapılan açıklamada, "2022 yılı Bahar Dönemi başında düzenlenen Mekan&Barınak (Space&Shelter) isimli bir atölye çalışmasında ortaya çıkan eserlerde, salgın sürecinde yaşam alanlarının tasarımları ön plana çıktı ve konut iç mekanları, ofis, oyun alanı gibi pek çok farklı işlevi de yüklenmeye başladı" ifadelerine yer verilerek eserlerin yakın gelecekte yaşam alanlarının neye benzeyeceği sorusuna yanıt aradığı kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilerin karakter-mekan ilişkisini doğru kurgulaması için, yaşam alanı kullanıcılarını sinema eseri, oyun tasarımı, edebi eser gibi bir başka sanat dalı ürününden karakterler seçmeleri, belirledikleri karakterler için 2030 yılındaki yaşam alanlarını üretmeleri istendi.