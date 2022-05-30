DPÜ MF turnuvalarında şampiyonlar kupalarını aldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesinin 2021-2022 Akademik Yılı Bahar şenlikleri ve Üniversitenin 30. Yıl Kutlamaları sebebiyle, DPÜ SKS’nin katkılarıyla düzenlediği futbol, voleybol ve basketbol turnuvalarında şampiyonlar kupalarını düzenlenen törenle aldı.

Fakültenin spor alanlarında yapılan ve erkek takımlarının katıldığı karşılaşmalarda futbolda İnşaat Mühendisliği, basketbolda Bilgisayar Mühendisliği, voleybolda da Elektrik ve Elektronik Mühendisliği şampiyonluğa uzandı.

Dereceye giren takımlara kupa ve hediyelerini Rektör Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, dekan yardımcıları ve bölüm başkanları tarafından verildi.

Rektör Kazım Uysal, futbol turnuvasında birinci olan İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden katılan takıma kupasını ve hediyelerini sunmadan önce yaptığı konuşmada, “Gençliğin ve sporun bir arada olduğu her etkinliği desteklerim ve önemserim. Rektörlük ofisimizde çalışırken buradaki başa baş mücadeleyi ve seyircilerin coşkusunu duydum ve hissettim. Özellikle birinci olan İnşaat, Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik bölümü öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılan ve yarışan takımlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Erkekler Basketbol Turnuvası birincisi olan Bilgisayar Mühendisliği bölümü takımına kupasını ve hediyelerini Prof. Dr. Hasan Göçmez takdim etti. Erkekler Voleybol Turnuvası birincisi olan Elektrik Elektronik Mühendisliği takımına ise kupasını ve hediyelerini Prof. Dr. Cengiz Karagüzel verdi. Futbol turnuvasında ikinci olan Makine Mühendisliği takıma hediyelerini Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Köse’den, basketbol turnuvası ikincisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği takımı ödüllerini İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Dağdeviren’den, voleybol turnuvası ikincisi Bilgisayar Mühendisliği takım da hediyelerini Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özdemir’in elinden teslim aldı.

Ödül törenini sonunda Rektör Uysal, turnuvaların düzenlenmesinde görev alan Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Arş. Gör. Dr. Ali Samet Öngen, Arş. Gör. Sait Altun, Arş. Gör. Sevgi Karaca, Arş. Gör. Mehmet Ali Dursun, Arş. Gör. Emrullah Şahin ve Arş. Gör. Merve Arslan’a katkılarından dolayı teşekkür belgelerini sundu.