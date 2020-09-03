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DPÜ mezuniyet törenleri devam ediyor

DPÜ MEZUNİYET TÖRENLERİ DEVAM EDİYOR

KÜTAHYA 03.09.2020, 11:41
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DPÜ mezuniyet törenleri devam ediyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) 2019-2020 Akademik Yılı’nın mezuniyet törenleri çevrim içi olarak düzenleniyor.

Üniversitenin Rektörlük binasında düzenlenen törenlerde fakültelerinde dereceye giren mezunlar ile akademisyenler bir araya geliyor.

Bu yıl binlerce öğrencinin mezun olacağı Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde mezuniyet törenleri Covid-19 salgını nedeniyle ağırlıklı olarak internet üzerinden düzenleniyor. Bu akademik yılda mezun verecek 23 akademik birimin idarecileri ve akademisyenlerinin hazır bulunduğu ve bu akademik birimlerin her biri için ayrı ayrı düzenlenen törenlere fakültelerinde dereceye giren öğrenciler şahsen ya da internet üzerinden katılarak mezuniyet heyecanını yaşıyor. Şahsen katılan öğrencilerin aileleri de üniversiteye gelerek bu mutlu ana şahit olabiliyor.

“Dumlupınarlı olmak ayrıcalıktır”

Mezuniyet törenlerinde öğrencileri Kütahya’da ağırlayamamaktan dolayı için buruk bir sevinç yaşadığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, mezun öğrencilere seslendiği konuşmasında,” Yıllardır süren eğitim hayatınızda yaşamımıza yön vereceğiniz aşamada Kütahya Dumlupınar Üniversitesini tercih ettiniz. Türkiye’nin dört bir yanından Kütahya’ya gelerek kar, güneş, yağmur, çamur demeden ailenizin ve öğretmenlerinizin size verdiği emeklerin karşılığını vermek ve hepsinden önemlisi kendi kararlarınızı alabilmek, kendi kaderinizi çizebilmek için aldığınız derslerinizi başarıyla tamamladınız ve mezun oldunuz. Adını Türk tarihinin şanlı zaferlerinden biri olan Dumlupınar’dan alan, 100 yıl önce düşmeyen bağımsızlık sancağını çeyrek asırdan uzun süredir eğitimde, bilimde, sanatta ve sporda yükselten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak kıvılcım olarak aramıza katılan siz öğrencilerimizi birer ateş olarak mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Dumlupınarlı olmak ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı bundan sonraki hayatınıza ve özellikle kariyerinize yansıtacağınızdan en ufak bir kuşku duymuyorum. Gönlümüzden geçen bu yıl mezun olacak öğrencilerimizin tamamını ve onların değerli ailelerini Kütahya’da ağırlamak ve her biriyle gönülden kucaklaşmaktı. Ancak içinde bulunduğumuz ve küresel boyutlara ulaşan salgın süreci, bu yılki mezuniyet törenlerinde bizleri ayrı düşürdü. Yine de her şerde bir hayır olduğunu unutmayarak internet üzerinden de olsa bir mezuniyet töreninin öğrencilerimizin hakkı olduğunu düşündük ve sizler için 1-4 Eylül tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek bir mezuniyet töreni hazırladık. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin rektörü olarak tüm akademik ve idari personelimiz adına mezun olan tüm öğrencilerimizi tüm kalbimle kutluyorum” diye konuştu.

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