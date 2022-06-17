DPÜ Makine Mühendisliği mezunları 30. yıl anısına bir araya geldi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünün eski ve yeni mezunları, üniversitenin ve bölümünün kuruluşunun 30. yılında Evliya Çelebi Yerleşkesinde bir araya geldi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel’in konuşmalarıyla başlayan etkinlikte mezunlarla nostaljik bir ders yapıldı. 2021-2022 öğretim yılında mezun olan Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerine rozet ve plaketlerin verildiği etkinlikte yeni mezunlara iş olanaklarının sağlanması ve mesleki deneyim konularını da içeren “Mesleğe Hoş Geldin” toplantısı da gerçekleştirildi.

“Meslekte 20 yılını dolduranlara plaket”

Bedesten’de canlı müzik eşliğinde Gala Gecesi Yemeği ile süren etkinlikte meslekte 20 yılını dolduran bölüm mezunlarına plaket sunuldu.

Sunumların ardından katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Köse, “Başta Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Oğuzhan Erbaş olmak üzere, Makine Mühendisliği Topluluğumuza, tüm emeği geçen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler çerçevesinde bu sene mezun olan öğrencilerimiz ile eski mezunlarımız bir araya gelme ve tanışma fırsatını da bulmuş oldu. Mezunlarımızla birlikte olmaktan, bölüme olan mensubiyeti, gelecek adına umudu ve coşkuyu birlikte yaşamaktan onur duyduk. Organizasyona destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal olmak üzere, üniversitemiz personeline, tüm kurum ve kuruluşlara, sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.