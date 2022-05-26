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DPÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde görev değişimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevine getirilen Doç. Dr. Arif Kolay düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Şahmurat Arık’tan devraldı.

KÜTAHYA 26.05.2022, 11:50
DPÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde görev değişimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevine getirilen Doç. Dr. Arif Kolay düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Şahmurat Arık’tan devraldı.

Enstitünün toplantı odasında düzenlenen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, müdürlük görevini devreden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık, Genel Sekreter Vekili Yusuf Çetin, müdürlük görevini devralan Doç. Dr. Arif Kolay, müdür yardımcılığı görevini devreden Dr. Öğr. Üyesi Esra Işık, müdür yardımcılığı görevini devralan Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uysal ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün personelleri katıldı.

“Eğitim Enstitümüzde bir bayrak değişimi yaşıyoruz”

Törende bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, “ Bugün Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde bir bayrak değişimi yaşanıyor. Şahmurat Hocamız, sizlerin desteğiyle enstitümüzün yönetimini iki yıldır yürütüyordu. Burası işlerin çok yoğun olduğu bir kurum sizler de canla başla çalışıyorsunuz. Üniversitemizde de çalışmalarımız yoğun olarak ilerliyor. Şahmurat Hocamızdan birkaç ay önce Üniversitemizin işleri için destek istedik. Kendisi üstlendiği rektör yardımcılığı göreviyle bizlere önemli katkılar sundu. Öte yandan enstitünün idaresi konusunda da büyük çaba harcadığını görüyoruz. Biz Şahmurat Hocamızdan üniversitemizin genel anlamda idaresi konusunda daha çok yararlanmaya karar verdik. Böyle olunca enstitünün yoğun çalışmalarını üstlenecek bir müdür seçmemiz gerekiyordu. Bu anlamda Arif Hocamızın yönetimsel anlamdaki deneyimlerinden yararlanmak istedik. Şahmurat Hocam’a bugüne kadar üstlendiği görevlerden dolayı teşekkür ediyorum. Arif Hocama da bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca enstitümüzde müdür yardımcılığı görevini üstlenen Esra Hocamız da akademik çalışmalarına ağırlık vermek için bizden izin rica etti. Kendisinin bu isteğini yerinde gördük ve hocamızın yerine de müdür yardımcılığı görevine Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uysal’ı uygun bulduk. Esra Hocamıza da enstitümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Elbette bundan sonra kendisinin deneyimlerinden yararlanmayı sürdüreceğiz. Yusuf Hocama da yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

“Başarılarımızı beraber kazandık”

Konuşmasında başarıları beraber kazandıklarına vurgu yapan Müdürlük görevini devreden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık, görevi boyunca çok yoğun çalışmalar yürüttüklerini ve bunların altından enstitüdeki çalışma arkadaşlarının gayretleriyle kalkılabildiğini söyleyerek, "Ben yöneticilik yaşamımda “Kol kesmez, kılıç keser” ilkesiyle çalışmaya gayret ettim. Burada son iki yılda pek çok etkinliğe imza attık. Göreve başladığımızda yapılacakların bir listesini oluşturmuştuk. O gün aldığımız kararların hayata geçeceğine çok az kişi inanmıştı. Bugün ise çoğunu hayata geçirdiğimizi görüyorum. Elbette yönetici olarak bir şeyler başarmışsak bu bir bütün olduğumuz çalışma arkadaşlarımız sayesindedir. Elbette bu çalışmalarda bize Rektör hocamızın desteği olmasa başarı elde etmemiz mümkün olmazdı. Bu yoğun çalışma sürecinde bilmeden kalbini kırdığım arkadaşlarım olduysa kendilerinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum" dedi.

“Enstitümüzün başarılarını sürdüreceğiz

Enstitünün başarılarını sürdüreceklerini ifade eden Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Arif Kolay,” Bu göreve layık görüldüğüm için Rektörümüze ve Üniversite yönetimimize teşekkür ediyorum. Şahmurat Hocamla da daha önce Sosyal Bilimler Enstitüsü döneminde beraber çalışmıştık. Kendisinin çalışma tarzını da hem o zamandan hem de Lisansüstü Eğitim Enstitüsündeki çalışmalarından biliyorum. Kendisi nezdinde Esra Hocama ve tüm çalışma arkadaşlarıma enstitümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz ve başarılarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Törende Dr. Öğr. Üyesi Esra Işık da iki yıl boyunca beraber görev yaptığı çalışma arkadaşlarına ve üniversite yönetimine teşekkür etti. Işık’tan görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Uysal da üniversite yönetimine kendilerini müdür yardımcılığına uygun gördükleri için teşekkürlerini sundu ve enstitü olarak yürütülecek çalışmalara en iyi şekilde katkı sunacağını kaydetti.

Devir teslim töreninin sonunda Rektör Uysal, Prof. Dr. Şahmurat Arık’a ve Dr. Öğr. Üyesi Esra Işık’a çiçek ve çini vazo takdiminde bulunarak bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Şahmurat Arık da Doç. Dr. Arif Kolay’a çiçek sunarak yeni görevinde başarılar diledi.

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