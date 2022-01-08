DPÜ, Kütahya’nın deprem tehlikesinin belirlenmesine öncülük ediyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde (DPÜ) diri faylarının belirlenmesi çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özburan yürütücülüğünde 6 Eylül 2021 tarihinde başlatılan ön çalışmalar kısa zamanda sonuç vererek çalışmanın ilk aşaması olan saha gözlemlerinin büyük bölümü tamamlandı.

Tam adı ‘Kütahya İli Diri Faylarının Paleosismolojik ve Kinematik Özelliklerinin Tespitine Yönelik Yaklaşım Belirlemesi’ olan çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özburan, “ Şu aşamada Kütahya Fayı’nın derindeki izinin takibi hedefleniyor. Bu süreci Mart ayı içerisinde tamamlamayı planlanıyoruz. Gelinen bu noktada, proje ekibi olarak Kütahya Valisi Ali Çelik’i ziyaretimizde kendisine çalışmamızın ayrıntılarını aktardık. Bu görüşmenin ardından Valiliğimiz ve Kütahya AFAD İl Müdürlüğünün çalışmamıza destekleri de başlamış oldu. Şu anda 9 kişiden oluşan deneyimli bir akademisyen grubu ile ön çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Fayın geçmişte ürettiği depremler de araştırılacak”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin öncülüğünde yürütülen projede DPÜ’den öğretim üyelerinin dışında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Hacettepe ve Eskişehir Teknik üniversitelerinden akademisyenlerin de görev aldığının altını çizen Özburan,” Çalışmalara ilişkin gerekli araç gereçler, Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) Kütahya Valiliğinin olanaklarıyla getirildi. Çok kısa süre içerisinde yeraltının bir bakıma röntgenini çekerek, bazı noktalardan yapılacak ölçümlerle fayın nereden geçtiği ve ne kadar derinde olduğunu anlamaya çalışacağız. Çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmıyor. Fayın geçmişte deprem üretip üretmediği, üretti ise hangi tarihlerde ve hangi büyüklüklerde ürettiğini de belirlenmeye çalışacağız. Bu amaçla ileriye yönelik olarak farklı bir çalışma da planlanıyoruz. Projemizin büyüklüğüne bakıldığında şu anda yürütülen çalışmaları, bir ön çalışma olarak da değerlendirebiliriz. Ön çalışmalar tamamlandığında ikinci aşama çalışmaların başlatılması için yine üniversitemiz öncülüğünde olmak üzere TÜBİTAK, Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve AFAD’ın da desteklerini talep edeceğiz. Bu araştırma projeleri sayesinde Kütahya Fayı hakkında daha kapsamlı bilgiler elde edilecek ve Kütahya merkezli bir depreme karşı afet öncesi yapılacak önleyici çalışmalara yol gösterici olacaktır. Gelişmeler oldukça Kütahya’mız için hassas olan bu konu hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kütahya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.