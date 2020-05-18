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DPÜ KGSMYO’nun yılsonu e-sergisi açıldı

DPÜ KGSMYO’NUN YILSONU E-SERGİSİ AÇILDI

DPÜ KGSMYO’nun yılsonu e-sergisi açıldı

DPÜ KGSMYO’NUN YILSONU E-SERGİSİ AÇILDI

18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:14
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DPÜ KGSMYO’nun yılsonu e-sergisi açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’nun farklı programlarda öğrenim gören 72 öğrencisinin eserlerinden oluşan ve e-sergi biçiminde hazırlanan yılsonu öğrenci sergisi açıldı.

Meslek Yüksekokulunun İç Mekan Tasarımı, Grafik Tasarımı, Mimari Dekoratif Sanatlar, Geleneksel El Sanatları, Mimari Restorasyon programlarında öğrenim gören 72 öğrencinin eserlerinden oluşan e-sergide öğrenciler, aldıkları eğitimleri yaptıkları uygulamayla esere dönüştürdüler.

E-sergi DPÜ Kütahya Güzel Sanatlar MYO’nun internet sayfası kgsmyo.dpu.edu.tr’den ziyaret edilebilecek.

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