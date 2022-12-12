DPÜ İstanbul HR Forumu’nda

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) tarafından düzenlenen İstanbul HR Forumu’nda Prof. Dr. Şahmurat Arık başkanlığındaki heyetle temsil edildi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen forumda Dumlupınar Üniversitesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık, Personel Daire Başkanı Mustafa Doğan ve Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil temsil ettiler.

20’den fazla ülkeden 3 bin profesyonelin “TalentHuboftheNewCentury” teması ile buluştuğu etkinlikte kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve akademi dünyasının insan kaynakları profesyonelleri ile uluslararası çatı kuruluşların temsilcileri bir araya gelerek insanın refahın odağında olduğu vurgusu ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Forumda katılımcılar farklı insan kaynakları uygulamalarına ilişkin alanında yetkin profesyonellerin sunumlarına, eş zamanlı panellere ve başarısı kanıtlanmış iyi uygulamaların paylaşılacağı oturumlara ve alan-spesifik çalıştaylara katıldı.