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DPÜ İslami İlimler Fakültesi’nde oryantasyon programı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi’nde 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi oryantasyon programı gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 30.09.2022, 11:30
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi’nde 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi oryantasyon programı gerçekleştirildi.
DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik’in konuşmasıyla başlayan programda, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Mustafa Ateş, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlhami Günay, Hazırlık Koordinatörü Dr. Öğretim üyesi Selim Tekin fakülte ve hazırlık eğitimi hakkında öğrencileri bilgilendirdi. (EFE)