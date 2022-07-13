DPÜ İLTEM’den Rektör Uysal’a proje sunumu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin İleri Teknolojiler Tasarım, Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezini (İLTEM) ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’a merkezin devam eden projelerine ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

DPÜ İLTEM binasında Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Hediye Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Adem Bahar tarafından karşılanan Rektör Kazım Uysal’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez eşlik etti. Ziyaret çerçevesinde Rektör ve Rektör Yardımcısına Müdürlük makamında gerçekleştirilen sunum yapıldı. Sunumda DPÜ İLTEM’in teknik altyapısı, mevcut işleyiş durumu ve ileriye dönük gerçekleştirilmesi planlanan hedefleri ve projeleri aktarıldı.

Ziyarete ilişkin DPÜ İLTEM’den yapılan açıklamada, “Yapılan sunumda DPÜ İLTEM’in ülkemizde üniversite bünyesinde olup kendi kendine yetebilen birkaç araştırma merkezinden biri olduğu bilgisini alan Rektörümüz bu durumun sürdürülebilir olarak devam edebilmesi için ileriye dönük gerekli planlamalar hakkında memnuniyetlerini dile getirdi. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulan merkezin mevcut araştırma altyapısının güçlendirilmesini içeren proje konusunda da bilgilendirme - değerlendirme sunumu gerçekleştirildi. 10 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren merkezin teknik altyapı ve personel açısından güçlendirilmesi konusunda istişarelerde bulunulan toplantıda merkezimizin hem akademiye hem de özel sektöre yıllık yaklaşık 5 binin üzerinde analiz hizmeti verdiği ve hedefin bu sayıyı daha da yukarılara çekmek olduğu belirtildi” ifadelerine yer verildi.