DPÜ ile Özel Hartum Razi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Sudan’da bulunan Özel Hartum Razi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sudan Özel Hartum Razi Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmed Osman Riziq’in Dumlupınar Üniversitesini ziyareti çerçevesinde düzenlenen protokolün imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, üniversitenin her geçen gün uluslararasılaşma çalışmalarının arttığını ve kısa zamanda birçok üniversite ile iş birliği anlaşmalarının imzalandığını belirtti.

Rektör Uysal,” Yaklaşık üç yıl önce göreve geldiğimizde kendimize üniversitemizin uluslararası tanınırlılığının artırılması ve uluslararası öğrencilerimizin sayısının artırılması olarak bir hedef koymuştuk. O günden bu güne şükürler olsun ki bu amacımız doğrultusunda çaba gösterdik. Bugün Sudan Özel Hartum Razi Üniversitesi ile yaptığımız protokol ile şunu bir defa daha görmüş oluyoruz ki, yaptığımız çalışmalar artık meyvelerini vermeye başladı. Bundan sonraki süreçte bu çalışmaların meyvelerini daha fazla alacağımızdan eminim. Sudan için bu protokol bir başlangıç. Gerek rektörümüzle birlikte, gerekse Sudan otoriteleri ile kurduğumuz yakın ilişkiler bu çalışmaların daha da çeşitlenmesini sağlayacağız. Bu protokolün gerek öğrencilerimiz gerekse akademisyenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sudan Özel Hartum Razi Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmed Osman Riziq’a bu ziyareti ve bu iş birliği için olumlu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

İmzalanan protokole ilişkin düşüncelerini açıklayan Rektör Dr. Ahmed Osman Riziq, “ Prof. Dr. Kazım Uysal’ın bu gayretine ve ülkemizin eğitimine yaptığı katkılara teşekkür ediyorum. Bu protokol ile iki üniversite arasında ortak projeler ve çalışmalar yapılabilecek ve Üniversitemiz Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin eğitim birikiminden yararlanma olanağı bulacak. Biz bu birlikteliği çok önemsiyoruz. Amacımız kısa bir süre sonra üniversitemiz bünyesinde DPÜ TÖMER’in bir şubesini açmak ve öğrencilerimizin Türkçe öğrenmesini sağlamak. Bize bu olanağı verdiği için Rektör Kazım Uysal’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Protokolün imzalanmasından sonra iftar yemeği ve karşılıklı hediyeleşmeler gerçekleştirildi.