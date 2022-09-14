DPÜ ile LODER arasında iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Lojistik Derneği (LODER) arasında YÖK mevzuatı çerçevesinde çok yönlü iş birliği sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde Dumlupınar Üniversitesini Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hakan Kara, Dr. Öğr. Üyesi Ali Çağrı Buran, LODER’i ise Lojistik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kayıhan Turan temsil etti.

İş birliği protokolü ile DPÜ ve LODER arasında YÖK mevzuatı çerçevesinde çok yönlü iş birliği sağlamak ve tarafların bu amaç doğrultusunda ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar ile sertifika programları geliştirebilmesi, ortak panel, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlenmesi, Ar-Ge çalışmaları ile kamu ve sosyal sorumluluk projeleri yürütülmesi amaçlandı.

Üniversite adına Rektör Kazım Uysal’ın ve LODER adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş’ın imzaladığı protokolün ardından taraflar karşılıklı “hayırlı olsun” dileklerini sundular.