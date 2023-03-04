Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Müze Müdürlüğü arasında sergilenecek eserlere ilişkin protokol imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen protokol imza törenine iki kurum adına imzacılar Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Kütahya Müzesi Müdürü Sevgi Gürdal ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ve DPÜ Müze Müdürü Arş. Gör. Dr. F. Çağım Özcan ile davetliler katıldı.

Rektör Kazım Uysal ve Sevgi Gürdal’ın imzaladığı protokol ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 277. maddesi ile 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine dayanılarak Kütahya Müze Müdürlüğünde kayıtlı eserlerin 3 yıl süre sergilenmek üzere DPÜ Müzesi’ne ödünç verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin iş birliği içerisinde yapılması kararlaştırılmış oldu.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamaya göre,imzalanan protokolle zengin bir koleksiyona sahip olan kültür ve sanat eserleri DPÜ Müzesi’nde sergilenirken müzenin, kültürel miras açısından halkın eğitildiği ve ilgisini müzelere ve eski eserlere çekerek kültürel mirasın korunması bilincini oluşturması hedefleniyor. Arkeopark alanının düzenlendiği DPÜ Müzesi’nin eserlerin teşhiri ile birlikte en kısa zamanda açılması planlanıyor.