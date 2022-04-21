DPÜ ile KSBÜ arasında iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) arasında iki kurumun paydaşı olduğu proje çerçevesinde diş protezi üretiminde kullanılan 3 boyutlu metal yazıcının kullanımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Dumlupınar Üniversitesinin ev sahipliğinde Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, KSBÜ Genel Sekreteri Kutlu Önal, Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Berceste Güler, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Berkan Altay ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Banu Çukurluöz Bayındır katıldı.

İmzalanan protokolle DPÜ ile KSBÜ arasında 3-Boyutlu Yazıcı Destekli Dijital Dental Uygulamalar Merkezi Kurulumu Fizibilitesi başlıklı projede diş protezi üretiminde kullanılan 3 boyutlu metal yazıcının kullanımına ilişkin iş birliği yapılmış oldu. Zafer Kalkınma Ajansının 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde katmanlı imalat yönetimi ile Kütahya’nın Türkiye’de protez diş üretiminde özellikli bir konumda olması hedefleniyor.

“Önemli olan elde edilecek başarılar”

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, her iki üniversitenin de aynı yerleşkeyi kullanan ve aynı olanaklardan yararlanan üniversiteler olduğunu ve imzalanan bu protokolün aslında var olan çalışma düzeninin resmiyete dökülmesi olduğunu söyledi. Kavuncu, "Önemli olan imzalar değil, akademisyenlerimizin çalışması ve elde edeceği başarılar" dedi.

“KSBÜ ile iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz”

KSBÜ ile iş birliğinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sahip olduğu olanaklarını Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile paylaşmaya devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Sahip olduğumuz laboratuvarlar ve cihazlar kamu yararına kullanılmak için bizlere tahsis edildi. Bu olanakları kimin kullandığından çok, kamu yararı için ne kadar kullanıldığı önemli. Bu nedenle bu protokolü imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından her iki rektör de iki kurum arasındaki iş birliğinin hayırlı olmasını dileyerek protokole imza attı.