DPÜ ile Kiev Politeknik’in bor alanındaki iş birliğine destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ= ile Igor Sikorsky Kiev Politeknik Enstitüsü (KPI) akademisyenlerinin görev aldığı bor tabanlı projenin, MESU İkili İş Birliği Programı çerçevesinde desteklenmesi uygun bulundu.

DPÜ İleri Teknolojiler Merkezi Müdürü olan Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tuncer’in yürütücülüğünde Türk ve Ukraynalı akademisyenlerin birlikte çalışarak hazırladığı, “MAB Fazlarıyla Güçlendirilmiş Bor Tabanlı Seramik Malzemelerin Üretimi ve Yapısal Uygulamaları” isimli proje, MESU (Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı) İkili İş Birliği Programı toplam 10 ortak projeden biri olarak kabul edildi. 24 ay süre ile desteklenen proje ekibinde, Türkiye’den yürütücü olarak Prof. Dr. Mustafa Tuncer, araştırmacı olarak Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Dr. Öğr. Üyesi Hülya Biçer, Ukrayna’dan ise KPI Yüksek Sıcaklık Malzemeleri ve Toz Metalürjisi bölümünden Prof. Dr. Iurii Bogomol ve ekibi yer alacak.

Prof. Dr. Mustafa Tuncer, elde edilen destekle ilgili yaptığı açıklamada, proje çerçevesinde savunma, uzay ve havacılık alanlarındaki yapısal uygulamalarda kullanılan bor içeren ileri teknoloji seramik malzemelerin sinterlenmesi ve mekanik özelliklerinin inceleneceğini belirtti.

Projenin araştırmacılarından olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, ikili iş birliği ile bilimsel çıktılara ilave olarak stratejik öneme sahip bor temelli mühendislik seramiklerinin üretimi ve karakterizasyonu konularında bilgi birikimi oluşturulmasının da amaçlandığını söyledi.

İki üniversitenin iş birliğinin Türkiye, Kütahya ve üniversite açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Projeye verdiği destekten üniversitemiz adına büyük bir memnuniyet duyduk. Desteklenen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.