DPÜ ile Gediz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Gediz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal ve Gediz İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur katıldı.

İmzalanan protokol ile DPÜ tarafından Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğretmenlik mesleğine yeni başlamış öğretmenlerin bu kutsal mesleğin getirmiş olduğu sorumlulukların bilincini kavrayarak saha tecrübesi konusunda bilgi sahibi olup okul/kurum kültürünün gerektirdiği davranışları kazanarak sahada karşılaşabileceği sorunları en hızlı ve etkili çözümler üretebilmesi amaçlanıyor.

İmzalanan protokol kapsamında, akademik olarak kendini geliştirmiş ve öğretmen olarak ataması yapılmış, okul ve kurumlarda halen görev yapmakta, görev süresi 0-7 yıl arasında olan öğretmenlerin, okul ve kurumlarda karşılaşabilecekleri sorunları kararlılık ve bilgelikle ortadan kaldırabilmeleri, öğrenmiş oldukları akademik bilgileri pekiştirip kendilerini geliştirmeleri, mesleklerini icra etme aşamasında daha özgüvenli ve donanımlı olmalarının sağlanması hedefleniyor.

Prof. Dr. Kâzım Uysal, imza töreninde yaptığı açıklamada iki kurumun da imza attığı protokol ile kurumlar arası iletişim ve gelişimin önünün açıldığını bu ve benzeri ortaklıkların ilimize değer katacağını belirtti.

Mahmut Bahadur ise yapılan iş birliğinin Gediz ilçesinde görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik eğitimlerle artı bir değer katacağını düşündüğünü ifade etti.