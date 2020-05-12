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DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev değişimi

DPÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev değişimi

DPÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

12 Mayıs 2020 Salı 15:31
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DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev değişimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini devralan Prof. Dr. Ramazan Kılıç’a Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreteri tebrik ziyaretinde bulundular.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini devralan Prof. Dr. Ramazan Kılıç’ı ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.

Dekan Prof. Dr. Ramazan Kılıç, Fakültede huzur, birlik ve beraberlik ortamını sağlamak ve görevini hakkıyla yerine getirmek için var gücüyle çalışacağını belirtti. Yeni açılacak bölüm ve yeni öğretim üyeleriyle daha da güçlü bir kadroyla eğitimin devam edeceğini ifade etti.

Rektör Kazım Uysal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin üniversitenin en büyük ve en eski fakültesi olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında;” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin 8 binden fazla öğrencisi var. Ben, öncelikle üniversitemizin en büyük fakültesi dekanlığını yürüten değerli hocamız Prof. Dr. İsmail Küçükaksoy ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Şimdi de bu ağır ve şerefli görevi Prof. Dr. Ramazan Kılıç hocamız ifa edecekler. Ramazan Hocama da yeni görevinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Ramazan hocamız bu görevi hakkı ile yapacaktır. Kendisi idari tecrübesi olan ve fakültemizde sevilen bir arkadaşımızdır. El ele verip çalışarak üniversitemizi ve fakültemizi hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

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