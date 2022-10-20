DPÜ-İİF Dekan Yardımcısı Mustafa Ateş’e, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nden plaket

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve IFCap Building iş birliğinde düzenlenen Katılım Genç Gelişim Programı’nda eğitimci olarak yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi (İİF) Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ateş’e, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan tarafından plaket takdim edildi.

Katılım Genç Gelişim Programı’nda eğitim veren akademisyenlerden olan DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ateş, Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ’Katılım Genç Gelişim Programı Proje Ödül Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Ziraat Katılım ve IFCap Building iş birliğinde düzenlenen törende, KGG programı çerçevesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken proje çerçevesinde eğitim veren akademisyenlere de Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan tarafından plaket verildi.

Katılım Genç Gelişim programının amacının, yeni mezun olanlara, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine katılım finans alanını tanıtmak ve onların kariyer hedeflerinin içerisine bu alanı da koymalarının önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “Kurumlar açısından katılım finans alanındaki potansiyel insan kaynağı havuzunu ne kadar genişletebilirsek, ilgili kurumların da bu minvalde daha anlamlı seçimler yapabileceğini düşünüyorum. Bir diğer önemli hususta Finans Ofisimizin kuruluşunun ilk aylarında karar verdiğimiz, Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış en geniş katılımlı anket olan ’Türkiye Hane halkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması’nı gerçekleştirdik. 15 bin katılımcıyla finansal davranış üzerine yaptığımız bu anketin bir kısmını da katılım finans alanına ayırmıştık” dedi.

Anket sonucunda katılım finans alanının dini hassasiyetleri yüksek belli bir kesimin kaynaklarını kendi içerisinde dolaştırdığı bir alan olarak gözlemlediklerini dile getiren Aşan, “Biliyoruz ki katılım finans çok daha geniş bir alan. Katılım finans çerçevesine ve ulaşmaya çalıştığı hedefe baktığınızda bu algının çok daha ötesinde bir potansiyele sahip. Elbette bu alanın çıkış noktasına dair bir tereddüdümüz yok. Katılım finans, geleceğin dünyası için de bundan öncesi için de çok önemli bir mesajı içeriyor. Finans sistemi, insanların refahını artırmak üzere, üretimde kullanılmak için gerekli olan finansal kaynakların sağlandığı, verimli üretim alanlarına kanalize edildiği ve dağıtıldığı bir sistemdir” diye konuştu.

“Katılım Genç Gelişim Nedir?”

Katılım Genç Gelişim, özel bir Yetenek ve Sertifikasyon Programı olarak Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi hamiliğinde genç yeteneklere alanında uzman eğitmenlerle hem yerel hem de uluslararası dinamiklere uygun nitelikli içerikler aktarılan bir sertifika programıdır. Eğitimler hafta sonları tamamen online, günde 5 saat ve her bir sertifika programı 40 saat olarak gerçekleştirilmektedir. Katılım Genç Gelişim, İstanbul Finans Merkezi projesi çerçevesinde Katılım Finans sektöründe insan kaynağı potansiyelini artıracak Yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile nitelikli ve Global rekabete açık yeni yetenekler kazandırmayı amaçlamaktadır.