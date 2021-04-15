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DPÜ Güzel Sanatlar MYO’da çanta ve broşür tasarımları sergisi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda çanta ve broşür tasarımları sergisi düzenlendi.
KÜTAHYA 15.04.2021, 12:23
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda çanta ve broşür tasarımları sergisi düzenlendi.Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımı Programı Öğr. Gör. Mülkiye Özgür Kerkük’ün yürüttüğü Bilgisayar Destekli Yazı Tasarımı Dersi kapsamında ortaya çıkan sosyal mesaj içerikli çanta ve broşür tasarımları sergisi gerçekleştirildi.