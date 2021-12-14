DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde teşekkür töreni

Kütahya Valiliği ve Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At” başlıklı Uluslararası Afiş, Kısa Film ve Karikatür Yarışmasının düzenlenmesinde emeği geçenler için teşekkür töreni düzenlendi.

Ahmet Yakupoğlu Amfisi’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde gerçekleştirilen ve Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal başta olmak üzere Kütahya protokolünün pek çok üyesinin katıldığı, ayrıca 108 ülkeden 4 bin 365 eserin yarıştığı “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At” başlıklı etkinlik ve yarışmalarının hayata geçirilmesinde görev alan akademik ve idari personele fakülte yönetim kurulu tarafından teşekkür programı düzenlendi.

Düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. Levent Mercin, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At Uluslararası Afiş, Kısa Film ve Karikatür Yarışması Güzel Sanatlar Fakültemizin bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinlikler arasında en kapsamlı ve katılımı yüksek olan faaliyeti olma özelliğine kavuştu" dedi.

Mercin, “ Yaklaşık bir yıl önce bir fikir olarak başlayan daha sonra Rektörümüzün ve Valimizin takdirleri ile kabul edilen bu proje, 17 Aralık 2020 tarihinde imzalanan bir protokol ile hayata geçti. 30 Eylül 2021 tarihinde başvuru süresi tamamlanan yarışmaya dünyanın 108 farklı ülkesinden binlerce sanatçı ve tasarımcı 4 bin 365 özgün eserle katıldı. Tüm bu çalışmalar 17’si yurt dışından olmak üzere 37 jüri tarafından incelendi. Tüm bunların ardından 25 Kasım 2021 Perşembe günü görkemli bir programla etkinliğimizi başarıyla tamamladık. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve etkinliğe destek verenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mercin, daha sonra etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve etkinliğe destek verenlere teşekkür ederek belgelerini takdim etti.