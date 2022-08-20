DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Uluslararası Afiş Yarışmasında 40 ödül aldı

“22’den 22’ye” temalı Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışmasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile Sanat ve Tasarım öğrencileri toplam 40 ödül alarak önemli başarılar elde etti.

Uluslararası düzeyde tanınırlığı olan ve tasarım güçleriyle kendisini kabul ettirmiş yarışma jürisi 3’ü Dünya’nın farklı ülkelerinden 7’i ise Türkiye’nin farklı Üniversite üyelerinden ve 1’i Kütahya Valiliği temsilcisinden olmak üzere 11 kişiden oluşuyor.

“41 öğrencinin afişleri ilk 100 afiş tasarımı içerisinde yer aldı”

Başta Türkiye, İran, Arnavutluk, Somali, Afganistan, Ermenistan, Avusturalya, Brezilya, Tunus, Hollanda, Rusya, ABD, Maldivler, Gürcistan, Pakistan, Japonya olmak üzere 16 farklı ülkeden profesyonel, akademisyen ve her düzeyde öğrenim gören doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin katıldığı, toplamda 533 eserin başvuruda bulunduğu yarışmada Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile Sanat ve Tasarım öğrencilerinden öğrenim görmüş ya da halen öğrenim gören 41 öğrencinin afişleri ilk 100 afiş tasarımı içerisinde yer aldı. Mezun öğrencilerden Zeynep Adatepe ikincilik ödülü elde ederken, Nebican Taşkan’ın eseri üçüncülüğü elde etti. Yine mezun öğrencilerden Merve Durukal Mansiyon ödülü alırken, Berkan Kezik ve İbrahim Onur Eski’nin afişleri ilk 10 afiş içerisinde yer aldı. İlk 100 eser arasında Hüseyin Akçakmak, Şule Rabia Ballibaba, Can Sevimli, Yağız Ali Erol, İnci Yalçuk, Yakup Askar İbrahim, Ömer Çam, Ayas Boran, Gökhan Kardeşoğlu, Alim Çakmak, Rabia Eğiren, Tevfik faruk Demirci, Emrullah Çelik, Şeyda Tilbe, Deniz Babilik, Ecem Tuncer, Hilal Duran adlı öğrencilerin yanı sıra Sanat ve Tasarım doktora öğrencileri Zahide Şahin Kubat ve İlhami Diksoy’un tasarımları da ilk 100 içerisinde yer aldı.

“Tasarımlar Dumlupınar ilçesindeki Atatürk Evi’nde sergilenecek”

533 afiş tasarımı arasından ilk 100 içerisine Üniversite öğrencilerinin tasarımının kabul edilmiş olması anlamlı bulundu. Söz konusu tasarımlar, Zafer Bayramı’nın 100. Yılı olan 30 Ağustos 2022 tarihinde Kütahya’nın Dumlupınar İlçesinde Atatürk Evi’nde sergilenecek. Öğrencilerin tasarımlarının uluslararası alanda böylesi anlamlı bir yarışmada başarı elde etmesi, Üniversitede verilen eğitimin bir yansıması olarak kabul edildi. Verilen eğitimin sadece teoride kalmadığını, bilginin gerçek yaşamın sorunlarının çözümü için gösterilen çabalara transfer edilebildiğini, aynı zamanda elde edilen bilgilerin uluslararası alanda kabul edilebilir olduğu gösteren bu yarışma, Üniversitenin GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne olan güveni bir kat daha arttırmış oldu.

Elde edilen bu başarıdan ötürü GSF Dekanı ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Mercin, başta öğrenciler olmak üzere, öğrencilerini yarışmaya teşvik eden öğretim elemanlarına teşekkür etti.