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DPÜ GSF’nin “Salgın Döneminde Sanat Eğitimi’ Sergisi açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED) iş birliğiyle geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen “Salgın Döneminde Sanat Eğitimi’ isimli uluslararası jürili karma sergi açıldı.

KÜTAHYA 07.12.2020, 10:28
DPÜ GSF’nin “Salgın Döneminde Sanat Eğitimi’ Sergisi açıldı
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED) iş birliğiyle geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen “Salgın Döneminde Sanat Eğitimi’ isimli uluslararası jürili karma sergi açıldı.

Uluslararası jürili karma serginin açılışı Güzel Sanatlar Fakültesi sanal sergi salonunda yapıldı. Salgın sürecinin devam etmesinden dolayı bu yıl sanal olarak izleyicileriyle buluşan sergi, Güzel Sanatlar Fakültesinin öğretim elemanları, öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencileri ile birlikte aralarında öğretmen, GÖRSED üyeleri ve uluslararası sanatçıların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 62 sanatçının yer aldığı sergide 79 eseri yer aldı.

Sergi 10 Aralık 2020’ye kadar sergi.dpu.edu.tr adresinden ziyaret edilebilecek.
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