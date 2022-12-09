DPÜ GSF’den 22’den 22’ye Posta Sanatı sergisi

Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilen “22’den 22’ye Posta Sanatı” sergisi Güzel Sanatlar Fakültesi Frigya Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen, yürütücülüğünü GSF öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Çetin ve Dr. Öğr. Üyesi Mine Küçük’ün yaptığı serginin Frigya Sergi Salonu’nda düzenlenen açılış törenine serginin onursal başkanları Kütahya Valisi Ali Çelik ve Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, serginin onursal başkanı GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, akademik personel, sergide eserleri yer alan katılımcılar ve öğrenciler katıldı.

Büyük Zaferin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde, gerçekleştirilen ulusal sergide 28 farklı ilden 154 katılımcının toplam 169 eseri yer aldı.

Proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Çetin ve Dr. Öğr. Üyesi Mine Küçük yaptıkları açıklamada, “Posta sanatı istendik bir şekilde el ve yer değiştiren hayatın içinden ve hayattan kesitler sunan, çoğu zaman belirlenen tema üzerinden tasarımlarının sağlandığı mektup postalarıdır. Bu mektup postaları, taşıyıcısının izlerini taşıyan, güzergâhta aldığı darbeler ve lekelerle, hatta bazen hiç tanınmayan dağıtım personellerinin el yazısı eklemeleriyle ancak alıcının eline ulaştığında tamamlanan sanat nesnesidir” ifadelerini kullandılar.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Levent Mercin, “Kütahya da ve üniversitemiz de ilk defa gerçekleşmekte olan ’Posta Sanatı” isimli sergi açılışının mutluluğunu yaşamaktayız. Bu bizler açısından çok önemli bir etkinlik, biz bunları derslerimizde öğretiyoruz ama bunları uygulamalı olarak izleyicilerimize sunmak ayrı bir mutluluk. Bu serginin fikrini ortaya çıkaran Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Çetin ve Dr. Öğr. Üyesi Mine Küçük’e teşekkür ederim. Başta hocalarımız olmak üzere sergiye katılan ve destek veren tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

“Sanat insanın içindeki inceliğin vücut bulmuş halidir”

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, “Sanat insanın içindeki inceliğin vücut bulmuş halidir. Fakat herkese bu nasip olmaz. Sanatın olduğu yerde kötülük olmaz. Keşke sadece Güzel Sanatlar Fakültemizde değil tüm kampüsümüzde yaklaşık elli bin öğrencimiz sanattı icra edebilse. Merhum sanatçımız Ahmet Yakupoğlu’nun dediği gibi keşke herkesin bir meziyeti olsa Yakupoğlu ’Meslek değil de meziyetin ne’ dermiş. Şimdi buna ihtiyacımız var. Çünkü duygularını ifade edebilen, gerek sözle gerek ise sanatla duygularını ifade edebilen insanlar mutlu insanlardır. Mutlu insanlardan oluşan toplumda huzurlu bir toplumdur. Huzurlu toplumun ifşa ettiği medeniyet güçlü bir medeniyettir. Bundan dolayı bu sergimize 22’den 22’ye Posta Sanatı Sergisi’ni hazırlayan ve katılan tüm sanatçılarımıza başarılar dilerim” diye konuştu.